Limoges

Balade de quartier Les Portes-Ferrées

Quartier les Portes-Ferrées Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18

Partez à la découverte des Portes Ferrées. Entre anciennes voies, friches en devenir et nouveaux aménagements, le quartier raconte une histoire de transformation. Ici, l’histoire des habitations ouvrières dialogue avec les projets d’aujourd’hui, dessinant peu à peu de nouveaux usages et de nouveaux horizons. Au fil du parcours, observez les mutations à l’œuvre, ressentez l’empreinte du passé et imaginez la ville de demain. Une balade entre mémoire et renouveau, où chaque pas révèle un territoire en mouvement. .

Quartier les Portes-Ferrées Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 33 86 33 limoges@alternative-urbaine.com

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English : Balade de quartier Les Portes-Ferrées

L’événement Balade de quartier Les Portes-Ferrées Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin