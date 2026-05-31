Balade décalée à vélo « À pas de vélo », Ferme de la Genellerie, Melle

Balade décalée à vélo « À pas de vélo » Dimanche 20 septembre, 10h30 Ferme de la Genellerie Deux-Sèvres

Gratuit. Limité à 50 personnes. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte d’un patrimoine rural vivant à travers une balade animée en patois poitevin et en français par Marie de Melle d’Ichi et Michel Pineau, citoyen mellois.

Le parcours reliera la ferme de la Genellerie à Saint-Martin au Champ de Foire de Charzay, avant un retour vers le point de départ.

Tout au long du trajet, des interventions permettront d’évoquer l’histoire de l’élevage mulassier, le rôle des mules et des ânes dans les campagnes, ainsi que les grandes foires d’autrefois.

Départ à 10 h 30 depuis la ferme de la Genellerie à Saint-Martin-lès-Melle. Vers 12 h, pique-nique tiré du sac à la salle des fêtes de Charzay. Retour prévu vers 16 h à la Genellerie.

Cette animation est proposée par la médiathèque municipale de Melle.

Réservation obligatoire, dans la limite de 50 personnes : 05 49 27 91 09 / mediatheque@melle.fr

La balade est ouverte aux vélos. Un minibus pourra être mis à disposition des personnes ne pouvant pas pédaler.

Ferme de la Genellerie 79500, Saint Martin Lès Melle Melle 79500 Saint-Martin-lès-Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine https://mairie-melle.fr/ [{« link »: « mailto:mediatheque@melle.fr »}]

Partez à la découverte d’un patrimoine rural vivant à travers une balade animée en patois poitevin et en français par Marie de Melle d’Ichi et Michel Pineau, citoyen mellois.

©MairiedeMelle