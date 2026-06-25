Balade « Découverte à vélo des fermes des quartiers Beaujoire et Saint-Joseph » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes samedi 25 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-25 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Adulte, Senior

Enfourchez votre vélo et partez à la découverte du passé agricole de Nantes et d’anciennes fermes encore visibles dans le paysage urbain ! La balade se terminera par un repas convivial, pensez à prendre votre pique-nique ! Visite proposée par l’Association des riverains et amis de la Beaujoire.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h30 pour 12 km à vélo

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-decouverte-a-velo-des-fermes-des-quartiers-beaujoire-et-saint-joseph



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