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AGENDA · Lavoûte-Chilhac

Balade découverte de Lavoûte-Chilhac Place des anciens moulins Lavoûte-Chilhac

dimanche 19 juillet 2026 · Place des anciens moulins · Lavoûte-Chilhac

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place des anciens moulins
Adresse
Office de tourisme de Lavoûte-Chilhac
Ville
43380 Lavoûte-Chilhac
Département
Haute-Loire
Tarif

Lavoûte-Chilhac

Balade découverte de Lavoûte-Chilhac

Place des anciens moulins Office de tourisme de Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 11:30:00

Date(s) :
2026-07-19

Pour découvrir ou re découvrir Lavoûte-Chilhac. Balade animée et commentée dans dans le village et ses alentours proches.
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Place des anciens moulins Office de tourisme de Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57 

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English :

To discover or rediscover Lavo%E9te-Chilhac. A guided walking tour through the village and its immediate surroundings.

L’événement Balade découverte de Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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