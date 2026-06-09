Locmaria

Balade Découverte de Locmaria Détours à l’ouest

place des tilleuls Locmaria Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-13

Caty Olart vous invite à découvrir l’histoire et le patrimoine de Locmaria. Origines et histoire du bourg de Locmaria, de ses principaux bâtiments, évocation de la vie d’autrefois avec la Métairie et fin à Port-Maria ;

Rendez vous à 14h30 place des tilleuls.

Balade de 2h.

Groupe limité à 20 pers.max.

Inscription obligatoire au 06 61 57 38 90 .

place des tilleuls Locmaria 56360 Morbihan Bretagne +33 6 61 57 38 90

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English :

L’événement Balade Découverte de Locmaria Détours à l’ouest Locmaria a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56