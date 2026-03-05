Balade découverte des plantes du jardin des senteurs dans le cadre de Rendez-vous aux jardins Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Montélimar Agglomération Montélimar

Balade découverte des plantes du jardin des senteurs dans le cadre de Rendez-vous aux jardins

Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Montélimar Agglomération 1 montée Saint-martin Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 11:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Au cœur du jardin des senteurs, les participants seront invités à vivre une visite d’1h30 placée sous le signe de la découverte et de l’éveil sensoriel. Guidés pas à pas,…

Rendez-vous devant l'Office de tourisme de Montélimar Agglomération 1 montée Saint-martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 26 info@montelimar-tourisme.com

English :

In the heart of the garden of scents, participants are invited to take part in a 1? hour tour of discovery and sensory stimulation. Guided step by step,…

