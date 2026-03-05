Balade découverte des plantes du jardin des senteurs dans le cadre de Rendez-vous aux jardins Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Montélimar Agglomération Montélimar
Balade découverte des plantes du jardin des senteurs dans le cadre de Rendez-vous aux jardins Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Montélimar Agglomération Montélimar dimanche 7 juin 2026.
Balade découverte des plantes du jardin des senteurs dans le cadre de Rendez-vous aux jardins
Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Montélimar Agglomération 1 montée Saint-martin Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 11:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Au cœur du jardin des senteurs, les participants seront invités à vivre une visite d’1h30 placée sous le signe de la découverte et de l’éveil sensoriel. Guidés pas à pas,…
.
Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Montélimar Agglomération 1 montée Saint-martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the heart of the garden of scents, participants are invited to take part in a 1? hour tour of discovery and sensory stimulation. Guided step by step,…
L’événement Balade découverte des plantes du jardin des senteurs dans le cadre de Rendez-vous aux jardins Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération