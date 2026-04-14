Balade découverte des plantes du jardin des senteurs, Jardin des senteurs, Montélimar

Balade découverte des plantes du jardin des senteurs Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin des senteurs Drôme

Gratuit sur inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Montélimar au 04 75 01 00 20 – Limité à 30 personnes maximum, enfants compris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Au cœur du jardin des senteurs, les participants seront invités à vivre une visite d’1h30 placée sous le signe de la découverte et de l’éveil sensoriel. Guidés pas à pas, ils exploreront les plantes qui composent ce jardin unique, chacune révélant ses parfums, ses textures et ses secrets.

L’année 2026 mettant à l’honneur le thème de « La vue », la visite soulignera tout particulièrement la beauté des formes, des couleurs et des nuances qu’offre la nature, tout en rappelant combien les autres sens enrichissent notre perception du monde.

Observer, sentir, toucher, écouter… chaque plante deviendra une porte ouverte vers une expérience sensible et immersive.

Une promenade douce et contemplative, où le regard se mêlera harmonieusement aux senteurs pour révéler toute la poésie du jardin.

Jardin des senteurs Montée Saint-Martin, 26200 Montélimar, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Jardin public de 1000 m², créé en 2007 par Christophe Debono, composé de trois terrasses et placettes. Pierre calcaire, espèces méditerranéennes (thym, romarin, lavande, oliviers, figuiers et orangers). Ouvert toute l’année.

**Au cœur du jardin des senteurs**, les participants seront invités à vivre une visite d’1h30 placée sous le signe de la découverte et de l’éveil sensoriel. Guidés pas à pas, ils exploreront les qui …

©Gaëlle bailleul – les petits drômois