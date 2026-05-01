Nalliers

Balade découverte des plantes sauvages et médicinales

51 chemin du Motty Nalliers Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:30:00

fin : 2026-05-29 18:30:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05

Curieux ? Je vous propose de découvrir les plantes médicinales entre plaine et marais. Ça vous tente ?

Situé entre plaine et marais, je vous invite à profiter de la richesse floristique du marais Poitevin et ses usages à travers un aperçu du bois des Sées et, pourquoi pas, le jardin des Plantes Libérées. .

51 chemin du Motty Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 88 39 31 auxplantesliberees@mailo.com

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English :

Curious? I suggest you discover medicinal plants between the plains and the marshes. Would you like to join me?

L’événement Balade découverte des plantes sauvages et médicinales Nalliers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud