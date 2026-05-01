Balade découverte des plantes sauvages et médicinales Nalliers
Balade découverte des plantes sauvages et médicinales Nalliers vendredi 15 mai 2026.
Nalliers
Balade découverte des plantes sauvages et médicinales
51 chemin du Motty Nalliers Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 17:30:00
fin : 2026-05-29 18:30:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05
Curieux ? Je vous propose de découvrir les plantes médicinales entre plaine et marais. Ça vous tente ?
Situé entre plaine et marais, je vous invite à profiter de la richesse floristique du marais Poitevin et ses usages à travers un aperçu du bois des Sées et, pourquoi pas, le jardin des Plantes Libérées. .
51 chemin du Motty Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 88 39 31 auxplantesliberees@mailo.com
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English :
Curious? I suggest you discover medicinal plants between the plains and the marshes. Would you like to join me?
L’événement Balade découverte des plantes sauvages et médicinales Nalliers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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