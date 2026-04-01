Balade-découverte Du bon usage des plantes sauvages au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière
Balade-découverte Du bon usage des plantes sauvages au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière mercredi 22 avril 2026.
Sénaillac-Latronquière
Balade-découverte Du bon usage des plantes sauvages au lac du Tolerme
Lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-04-22 2026-07-10 2026-08-04
Balade conviviale et sans difficultés, à la découverte des propriétés culinaires ou thérapeutiques, actuelles ou passées, des herbes, arbustes et arbres locaux sur un petit parcours réalisé en queue du Lac de Tolerme
Balade conviviale et sans difficultés, à la découverte des propriétés culinaires ou thérapeutiques, actuelles ou passées, des herbes, arbustes et arbres locaux sur un petit parcours réalisé en queue du Lac de Tolerme
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Lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 38 03 36 04 bpotel.bp3v@gmail.com
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English :
A friendly, easy-going walk to discover the culinary or therapeutic properties, current or past, of local herbs, shrubs and trees on a short trail along the tail of Lac de Tolerme
L’événement Balade-découverte Du bon usage des plantes sauvages au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac
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