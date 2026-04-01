Sénaillac-Latronquière

Balade-découverte Du bon usage des plantes sauvages au lac du Tolerme

Lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-04-22 2026-07-10 2026-08-04

Balade conviviale et sans difficultés, à la découverte des propriétés culinaires ou thérapeutiques, actuelles ou passées, des herbes, arbustes et arbres locaux sur un petit parcours réalisé en queue du Lac de Tolerme

Balade conviviale et sans difficultés, à la découverte des propriétés culinaires ou thérapeutiques, actuelles ou passées, des herbes, arbustes et arbres locaux sur un petit parcours réalisé en queue du Lac de Tolerme

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Lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 38 03 36 04 bpotel.bp3v@gmail.com

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English :

A friendly, easy-going walk to discover the culinary or therapeutic properties, current or past, of local herbs, shrubs and trees on a short trail along the tail of Lac de Tolerme

L’événement Balade-découverte Du bon usage des plantes sauvages au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac