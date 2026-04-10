Sénaillac-Latronquière

Latronquière 2040 avec l’Orange Fluo, Hip Hip Hip Festival !

plage du Lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La première édition du Hip Hip Hip Festival débarque le 27 juin 2026 au bord du lac pour une journée ultra festive, entre chill, sport et bonne vibes ! On démarre en beauté avec l’arrivée de la Grosse montée une vélorution pleine d’énergie depuis Saint-Céré

La première édition du Hip Hip Hip Festival débarque le 27 juin 2026 au bord du lac pour une journée ultra festive, entre chill, sport et bonne vibes ! On démarre en beauté avec l’arrivée de la Grosse montée une vélorution pleine d’énergie depuis Saint-Céré. L’après-midi, ça bouge dans tous les sens démos, ateliers, découvertes… il y en a pour tous les goûts ! À 17h30, cap sur le spectacle de cirque Plouf et replouf, avant de vibrer ensemble pour le final de Latronquière 2040 avec la danse collective filmée par drone (oui, carrément).

Et quand le soleil commence à descendre… apéro DJ set, petites douceurs à grignoter, puis concerts sur la plage pour danser les pieds presque dans l’eau avec Rose Betty Klub et June Bug ! Bref un concentré de joie, de partage et de musique à ne surtout pas rater !

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plage du Lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 7 73 05 20 27 latronquiere2040@gmail.com

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English :

The first edition of the Hip Hip Hip Festival arrives at the lakeside on June 27, 2026 for an ultra-festive day of chill, sport and good vibes! We’re off to a great start with the arrival of the Grosse montée: a high-energy bike ride from Saint-Céré

L’événement Latronquière 2040 avec l’Orange Fluo, Hip Hip Hip Festival ! Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac