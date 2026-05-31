La Maison Marot ? La crème de la crème !, Maison Marot, Sénaillac-Latronquière
La Maison Marot ? La crème de la crème !, Maison Marot, Sénaillac-Latronquière dimanche 28 juin 2026.
La Maison Marot ? La crème de la crème ! Dimanche 28 juin, 10h00 Maison Marot Lot
Adultes : 4€, jeunes : 2€, – 12ans : gratuit, atelier : 3€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Démonstration de la fabrication de la crème avec l’écrémeuse traditionnelle. Atelier participatif.
Visites guidées de la Maison Marot.
Maison Marot 2235 route de Pratoucy 46210 Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 51 38 15 94 »}]
Démonstration de la fabrication de la crème et visites. Maison paysanne crème
Gabrielle Pradalès
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