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La Maison Marot ? La crème de la crème !, Maison Marot, Sénaillac-Latronquière

La Maison Marot ? La crème de la crème !, Maison Marot, Sénaillac-Latronquière

La Maison Marot ? La crème de la crème !, Maison Marot, Sénaillac-Latronquière dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Maison Marot

Adresse : 2235 route de Pratoucy 46210 Sénaillac-Latronquière

Ville : 46210 Sénaillac-Latronquière

Département : Lot

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Adultes : 4€, jeunes : 2€, - 12ans : gratuit, atelier : 3€

La Maison Marot ? La crème de la crème ! Dimanche 28 juin, 10h00 Maison Marot Lot

Adultes : 4€, jeunes : 2€, – 12ans : gratuit, atelier : 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Démonstration de la fabrication de la crème avec l’écrémeuse traditionnelle. Atelier participatif.
Visites guidées de la Maison Marot.

Maison Marot 2235 route de Pratoucy 46210 Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 51 38 15 94 »}]
Démonstration de la fabrication de la crème et visites. Maison paysanne crème

Gabrielle Pradalès

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