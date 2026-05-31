La Maison Marot ? La crème de la crème !, Maison Marot, Sénaillac-Latronquière

La Maison Marot ? La crème de la crème ! Dimanche 28 juin, 10h00 Maison Marot Lot

Adultes : 4€, jeunes : 2€, – 12ans : gratuit, atelier : 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Démonstration de la fabrication de la crème avec l’écrémeuse traditionnelle. Atelier participatif.

Visites guidées de la Maison Marot.

Maison Marot 2235 route de Pratoucy 46210 Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 51 38 15 94 »}]

Démonstration de la fabrication de la crème et visites. Maison paysanne crème

Gabrielle Pradalès