Soirée contes à la maison Marot, Sénaillac-Latronquière Pratoucy Sénaillac-Latronquière

Sénaillac-Latronquière

Soirée contes à la maison Marot, Sénaillac-Latronquière

Pratoucy 2235 Route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La Maison Marot est une métairie de 1738 épargnée de toute transformation importante

La Maison Marot est une métairie de 1738 épargnée de toute transformation importante. Elle constitue, à ce jour, un précieux témoignage de l'histoire et de l'architecture rurale quercynoise.

Venez la découvrir le temps d'une soirée contes !

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Pratoucy 2235 Route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 51 38 15 94 visagesdesegala@gmail.com

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English :

The Maison Marot is a 1738 farmhouse that has been spared any major transformation

L’événement Soirée contes à la maison Marot, Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Figeac