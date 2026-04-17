Sénaillac-Latronquière

La Maison Marot ? C’est la crème de la crème ! à Sénaillac-Latronquière

2235 route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : 1 – 1 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-26

La Maison Marot est une métairie de 1738 épargnée de toute transformation importante

La Maison Marot est une métairie de 1738 épargnée de toute transformation importante. Elle constitue, à ce jour, un précieux témoignage de l'histoire et de l'architecture rurale quercynoise. inscription conseillée

À la Maison Marot venez découvrir les gestes anciens !

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2235 route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 51 38 15 94 visagesdesegala@gmail.com

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English :

The Maison Marot is a 1738 farmhouse that has been spared any major transformation

L’événement La Maison Marot ? C’est la crème de la crème ! à Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Figeac