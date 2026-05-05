Sénaillac-Latronquière

Atelier pêche enfant Lac de Tolerme

lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Tu as envie de t'initier aux joies de la pêche, avec de nouveaux copains, encadré par des professionnels, tu pourras démontrer tes talents et attraper de jolis poissons au bord du plan d'eau de Cajarc

Tu as envie de t'initier aux joies de la pêche, avec de nouveaux copains, encadré par des professionnels, tu pourras démontrer tes talents et attraper de jolis poissons au bord du plan d'eau de Cajarc. Sur inscription à l'Office de Tourisme, maximum 10 enfants, âge concerné de 7 à 14 ans.

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lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 5 65 40 31 26

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English :

You want to learn the joys of fishing, with new friends, supervised by professionals, you can demonstrate your talents and catch beautiful fish on the banks of Cajarc's lake

L’événement Atelier pêche enfant Lac de Tolerme Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac