Journées des moulins à la Maison Marot Sénaillac-Latronquière
Journées des moulins à la Maison Marot Sénaillac-Latronquière dimanche 28 juin 2026.
Sénaillac-Latronquière
Journées des moulins à la Maison Marot
2235 route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Journées du patrimoine de pays et des moulins 2026 avec l'association Visage de Ségala, sur le thème tours et détours
Journées du patrimoine de pays et des moulins 2026 avec l'association Visage de Ségala, sur le thème tours et détours. L'association vous propose de découvrir les usages. La Maison Marot est une métairie de 1738 épargnée de toute transformation importante. Elle constitue, à ce jour, un précieux témoignage de l'histoire et de l'architecture rurale quercynoise. inscription conseillée
.
2235 route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 51 38 15 94 visagedesegala@gmail.com
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English :
Journées du patrimoine de pays et des moulins 2026 with the association Visage de Ségala, on the theme tours and detours
L’événement Journées des moulins à la Maison Marot Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Figeac
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