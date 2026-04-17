Sénaillac-Latronquière

Journées des moulins à la Maison Marot

2235 route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Journées du patrimoine de pays et des moulins 2026 avec l'association Visage de Ségala, sur le thème tours et détours

Journées du patrimoine de pays et des moulins 2026 avec l'association Visage de Ségala, sur le thème tours et détours. L'association vous propose de découvrir les usages. La Maison Marot est une métairie de 1738 épargnée de toute transformation importante. Elle constitue, à ce jour, un précieux témoignage de l'histoire et de l'architecture rurale quercynoise. inscription conseillée

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2235 route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 51 38 15 94 visagedesegala@gmail.com

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English :

Journées du patrimoine de pays et des moulins 2026 with the association Visage de Ségala, on the theme tours and detours

L’événement Journées des moulins à la Maison Marot Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Figeac