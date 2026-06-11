Nature Games au lac du Tolerme Lac du Tolerme Côté Presqu’île Sénaillac-Latronquière mercredi 1 juillet 2026.

Sénaillac-Latronquière

Nature Games au lac du Tolerme

Lac du Tolerme Côté Presqu’île Lac de Tolerme Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 09:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Vos aventures famille cet été au Lac du Tolerme

Familles, enfants dès 3 ans et dès 8 ans selon l'activité

Vos aventures famille cet été au Lac du Tolerme

Familles, enfants dès 3 ans et dès 8 ans selon l'activité

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Lac du Tolerme Côté Presqu’île Lac de Tolerme Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 88 04 17 20 segalanaturegames@gmail.com

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English :

Your family adventures this summer at Lac du Tolerme

Families, children ages 3 and up, and ages 8 and up depending on the activity

L’événement Nature Games au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Figeac