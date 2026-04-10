Régionale d’élevage de chiens au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière
Régionale d’élevage de chiens au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière samedi 2 mai 2026.
Sénaillac-Latronquière
Régionale d’élevage de chiens au lac du Tolerme
lac du tolerme Sénaillac-Latronquière Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Cette régionale d’élevage rassemble les chiens de race Bleu de Gascogne, Gascon Saintongeois et ariégeois
Cette régionale d’élevage rassemble les chiens de race Bleu de Gascogne, Gascon Saintongeois et ariégeois. Une journée de présentation et de concours de chiens de race.
Cette journée rassemble éleveurs et passionnés dans un cadre naturel. L’événement permet de découvrir ces races, d’échanger avec les professionnels et d’assister à des démonstrations. Une restauration est proposée sur place pour les visiteurs tout au long de la journée.
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lac du tolerme Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 31 36 61 16
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English :
This regional breeding program brings together dogs of the Bleu de Gascogne, Gascon Saintongeois and Ariège breeds
L’événement Régionale d’élevage de chiens au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac
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