Sénaillac-Latronquière

Régionale d’élevage de chiens au lac du Tolerme

lac du tolerme Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Cette régionale d’élevage rassemble les chiens de race Bleu de Gascogne, Gascon Saintongeois et ariégeois

Cette régionale d’élevage rassemble les chiens de race Bleu de Gascogne, Gascon Saintongeois et ariégeois. Une journée de présentation et de concours de chiens de race.

Cette journée rassemble éleveurs et passionnés dans un cadre naturel. L’événement permet de découvrir ces races, d’échanger avec les professionnels et d’assister à des démonstrations. Une restauration est proposée sur place pour les visiteurs tout au long de la journée.

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lac du tolerme Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 31 36 61 16

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English :

This regional breeding program brings together dogs of the Bleu de Gascogne, Gascon Saintongeois and Ariège breeds

L’événement Régionale d’élevage de chiens au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac