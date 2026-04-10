Sénaillac-Latronquière

Atelier-découverte La petite faune des mares et zones humides au lac du Tolerme

lac du tolerme Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-05-24 2026-07-18 2026-07-21

Animation ouverte à toute la famille, pour en savoir plus sur les mœurs étonnante des petites bestioles à 4, 6, 8, 10 ou 14 pattes fréquentant les zones humides de la queue du Lac du Tolerme

Animation ouverte à toute la famille, pour en savoir plus sur les mœurs étonnante des petites bestioles à 4, 6, 8, 10 ou 14 pattes fréquentant les zones humides de la queue du Lac du Tolerme

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lac du tolerme Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 38 03 36 04 bpotel.bp3v@gmail.com

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English :

Animation open to the whole family, to find out more about the surprising habits of the little critters with 4, 6, 8, 10 or 14 legs that frequent the wetlands at the tail of Lac du Tolerme

L’événement Atelier-découverte La petite faune des mares et zones humides au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac