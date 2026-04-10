Sénaillac-Latronquière

Festival de Rock Tattoo au lac du Tolerme

lac du tolerme Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Trois jours de folie réunissant rock ‘n’ roll

Trois jours de folie réunissant rock ‘n’ roll. Moto fiesta dans une ambiance les plus cool Tatoueur pour vos Tatoueur tout le week-end des concerts, des marchands…

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lac du tolerme Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie rocktattoofestival46@gmail.com

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English :

Three crazy days of rock ?n? roll

L’événement Festival de Rock Tattoo au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac