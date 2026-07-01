Balade découverte Ste Eulalie d’Olt La Crête la Garde Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
mardi 21 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Balade découverte Ste Eulalie d’Olt La Crête la Garde
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
Le club Rand’Olt vous fait découvrir les points de vue autour de St Geniez d’Olt sur la Vallée du Lot, les Causses ou les Monts d’Aubrac, au cours d’une balade découverte.
Longueur 8 km
Dénivelé 200 +
Pas de chien
RDV au cloître à St Geniez devant Office de Tourisme à 8h30 départ en voiture
Prévoir casquette, bonnes chaussures, lunettes de soleil, crème solaire et eau.
Prévoir également véhicule pour rallier le point de départ de la randonnée.
Prévoir la voiture pour rejoindre le point de départ.
Décharge de responsabilité à remplir à l’inscription
Résa. OT des Causses à l’Aubrac 05 65 70 43 42, 05 65 47 82 68, 05 65 70 71 30, 05 65 47 67 31
Durée 2h30 2 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 contact@causse-aubrac-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The club Rand’Olt makes you discover the viewpoints around St Geniez d’Olt on the Lot Valley, the Causses or the Aubrac Mountains, during a discovery walk.
L’événement Balade découverte Ste Eulalie d’Olt La Crête la Garde Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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