UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Sortie running trail à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

mardi 21 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Sortie running trail à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Ville
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Sortie running trail à St Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-21

Venez passer un moment agréable et convivial au départ de St Geniez d’Olt.
Rendez-vous tous les mardis à 19h dans le cloître. La sortie du mardi 14 juillet est annulée mais vous pouvez profiter de la sortie trail La Montée de Gaston du vendredi 17 juillet.
Entre 8 et 12 km. Trail et route.
Prévoir équipement adapté, une lampe frontale et de l’eau
Gratuit, ouvert à tous. Sans réservation.   .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and spend a pleasant and convivial moment starting from St Geniez d’Olt.

L’événement Sortie running trail à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac (Aveyron)