Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Sortie running trail à St Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-21

Venez passer un moment agréable et convivial au départ de St Geniez d’Olt.

Rendez-vous tous les mardis à 19h dans le cloître. La sortie du mardi 14 juillet est annulée mais vous pouvez profiter de la sortie trail La Montée de Gaston du vendredi 17 juillet.

Entre 8 et 12 km. Trail et route.

Prévoir équipement adapté, une lampe frontale et de l’eau

Gratuit, ouvert à tous. Sans réservation. .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and spend a pleasant and convivial moment starting from St Geniez d’Olt.

L’événement Sortie running trail à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)