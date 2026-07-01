Sortie running trail à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
mardi 21 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Sortie running trail à St Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-21
Venez passer un moment agréable et convivial au départ de St Geniez d’Olt.
Rendez-vous tous les mardis à 19h dans le cloître. La sortie du mardi 14 juillet est annulée mais vous pouvez profiter de la sortie trail La Montée de Gaston du vendredi 17 juillet.
Entre 8 et 12 km. Trail et route.
Prévoir équipement adapté, une lampe frontale et de l’eau
Gratuit, ouvert à tous. Sans réservation. .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
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English :
Come and spend a pleasant and convivial moment starting from St Geniez d’Olt.
L’événement Sortie running trail à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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