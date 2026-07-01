Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Trail Montée de Gaston

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

Venez passer un moment agréable et convivial avec la montée de Gaston, du côté de la Garigue !

Rendez-vous au cloître à Saint Geniez d’Olt à 19h.

Parcours de 1,7 km/260 D+ .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

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English :

Come spend a pleasant and friendly time at Gaston’s Hill, near La Garigue!

L’événement Trail Montée de Gaston Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)