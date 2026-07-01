Trail Montée de Gaston Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
vendredi 17 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Trail Montée de Gaston
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
Venez passer un moment agréable et convivial avec la montée de Gaston, du côté de la Garigue !
Rendez-vous au cloître à Saint Geniez d’Olt à 19h.
Parcours de 1,7 km/260 D+ .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
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English :
Come spend a pleasant and friendly time at Gaston’s Hill, near La Garigue!
L’événement Trail Montée de Gaston Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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