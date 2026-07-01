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AGENDA · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Trail Montée de Gaston Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

vendredi 17 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Trail Montée de Gaston Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Ville
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Trail Montée de Gaston

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14

Venez passer un moment agréable et convivial avec la montée de Gaston, du côté de la Garigue !
Rendez-vous au cloître à Saint Geniez d’Olt à 19h.
Parcours de 1,7 km/260 D+   .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come spend a pleasant and friendly time at Gaston’s Hill, near La Garigue!

L’événement Trail Montée de Gaston Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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