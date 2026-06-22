Concert Festival Musique en Vallée d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Concert Festival Musique en Vallée d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mardi 21 juillet 2026.
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Concert Festival Musique en Vallée d’Olt
Le Cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Des musiciens exceptionnels et passionnés, réunis dans le cadre unique des hauts lieux patrimoniaux de la vallée du Lot. Cette année le festival a 32 ans !
Pour l’ouverture du festival, un concert en plein air vous est proposé dans le Cloître de Saint Geniez d’Olt à 20h30.
Carl Philippe Emmanuel Bach
Symphonie en sol M Wq 182 n°1
•Ludvig von Beethoven
Septuor op. 20
•Sergueï Prokofiev
Symphonie Classique op. 25 22 .
Le Cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 98 73 29 51 contac@festivalolt.com
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English :
Exceptional, passionate musicians, brought together in the unique setting of the Lot valley’s heritage sites. This year, the festival turns 32!
L’événement Concert Festival Musique en Vallée d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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