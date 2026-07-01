Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Concert d’ouverture Festival Musique en Vallée d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 32ème édition du Festival en Vallée d’Olt en Aveyron et espérons que vous passerez une agréable promenade avec ces drôles de Bach !

MARDI 21 JUILLET à 20h30 dans le Cloître

Au programme

•Carl Philipp Emanuel Bach

Symphonie en sol M Wq 182 n°1

•Ludwig van Beethoven

Septuor op. 20

•Sergueï Prokofiev

Symphonie Classique op. 25 14 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 37 75 48 01 contac@festivalolt.com

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English :

We are delighted to welcome you to this 32nd edition of the Festival en Vallée d’Olt in Aveyron, and we hope you enjoy a pleasant stroll with these funny Bach characters!

L’événement Concert d’ouverture Festival Musique en Vallée d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)