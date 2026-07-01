Concert d’ouverture Festival Musique en Vallée d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
mardi 21 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Concert d’ouverture Festival Musique en Vallée d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 32ème édition du Festival en Vallée d’Olt en Aveyron et espérons que vous passerez une agréable promenade avec ces drôles de Bach !
MARDI 21 JUILLET à 20h30 dans le Cloître
Au programme
•Carl Philipp Emanuel Bach
Symphonie en sol M Wq 182 n°1
•Ludwig van Beethoven
Septuor op. 20
•Sergueï Prokofiev
Symphonie Classique op. 25 14 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 37 75 48 01 contac@festivalolt.com
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English :
We are delighted to welcome you to this 32nd edition of the Festival en Vallée d’Olt in Aveyron, and we hope you enjoy a pleasant stroll with these funny Bach characters!
L’événement Concert d’ouverture Festival Musique en Vallée d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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