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AGENDA · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Concert d’ouverture Festival Musique en Vallée d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

mardi 21 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Concert d’ouverture Festival Musique en Vallée d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Ville
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
14 Tarif de base plein tarif tarif réduit

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Concert d’ouverture Festival Musique en Vallée d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 32ème édition du Festival en Vallée d’Olt en Aveyron et espérons que vous passerez une agréable promenade avec ces drôles de Bach !
MARDI 21 JUILLET à 20h30 dans le Cloître

Au programme
•Carl Philipp Emanuel Bach
Symphonie en sol M Wq 182 n°1
•Ludwig van Beethoven
Septuor op. 20
•Sergueï Prokofiev
Symphonie Classique op. 25 14  .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 37 75 48 01  contac@festivalolt.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are delighted to welcome you to this 32nd edition of the Festival en Vallée d’Olt in Aveyron, and we hope you enjoy a pleasant stroll with these funny Bach characters!

L’événement Concert d’ouverture Festival Musique en Vallée d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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