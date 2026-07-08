Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Sur les chemins de Francis Poulenc concert Humoresque

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

L’association Espalion premier sourire du Midi vous propose une édition du Festival de musique d’Espalion autour du thème Sur les chemins de Francis Poulenc , compositeur réputé et originaire de l’Aveyron.

Concert Humoresque à l’Auditorium de Saint Geniez d’Olt 18h30.

Chansons gaillardes et fantaisistes mises en musique par Françis Poulenc interprétées par la Compagnie In-Sense Ernestine BLUTEAU, Piano Philippe SCAGNI, Baryton Audrey TROST, Soprano

Billetterie en ligne ICI 20 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

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English :

The Espalion Premier Sourire du Midi association presents this year’s Espalion Music Festival, centered on the theme “In the Footsteps of Francis Poulenc,” a renowned composer from the Aveyron region.

L’événement Sur les chemins de Francis Poulenc concert Humoresque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)