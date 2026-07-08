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AGENDA · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Sur les chemins de Francis Poulenc concert Ballabile Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

samedi 18 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Sur les chemins de Francis Poulenc concert Ballabile Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Ville
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Sur les chemins de Francis Poulenc concert Ballabile

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

L’association Espalion premier sourire du Midi vous propose une édition du Festival de musique d’Espalion autour du thème Sur les chemins de Francis Poulenc , compositeur réputé et originaire de l’Aveyron.
Concert Ballabile à l’Auditorium de Saint Geniez d’Olt 18h30.
Par le Duo Camille Claudel Noémie BERZ, Piano Kévin BOURDAT, Violoncelle
Billetterie en ligne ICI 20  .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie  

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English :

The Espalion Premier Sourire du Midi association presents this year’s Espalion Music Festival, centered on the theme “In the Footsteps of Francis Poulenc,” a renowned composer from the Aveyron region.

L’événement Sur les chemins de Francis Poulenc concert Ballabile Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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