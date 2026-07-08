Sur les chemins de Francis Poulenc concert Ballabile Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
samedi 18 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Sur les chemins de Francis Poulenc concert Ballabile
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
L’association Espalion premier sourire du Midi vous propose une édition du Festival de musique d’Espalion autour du thème Sur les chemins de Francis Poulenc , compositeur réputé et originaire de l’Aveyron.
Concert Ballabile à l’Auditorium de Saint Geniez d’Olt 18h30.
Par le Duo Camille Claudel Noémie BERZ, Piano Kévin BOURDAT, Violoncelle
Billetterie en ligne ICI 20 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
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English :
The Espalion Premier Sourire du Midi association presents this year’s Espalion Music Festival, centered on the theme “In the Footsteps of Francis Poulenc,” a renowned composer from the Aveyron region.
L’événement Sur les chemins de Francis Poulenc concert Ballabile Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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