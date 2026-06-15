Escape Game à la médiathèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac jeudi 16 juillet 2026.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Escape Game à la médiathèque

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Venez tester l’escape Game à la médiathèque afin d’aider le bibliothécaire à retrouver un livre mythique !

groupe de 3 à 6 joueurs de 6 à 12 ans accompagné à minima d’un adulte.

durée 1 heure

sur inscription à bibli.stgeniezdolt@orange.fr ou à l’accueil de la médiathèque .

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr

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English :

Come try the library’s escape game and help the librarian find a legendary book!

L’événement Escape Game à la médiathèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)