Balade dégustation : à la découverte des plantes de la Prévalaye Keolis Rennes Métropole – Garage Atelier La Maltière Rennes Samedi 22 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription à l’adresse animation@labassecour.org

Au cours d’une balade de deux heures, venez avec nous sur les chemins des plantes sauvages comestibles.

Au cours d’une balade de deux heures, venez avec nous sur les chemins des plantes sauvages comestibles. Une balade ludique et participative pour s’initier aux plantes sauvages avec Anna et Milena, de l’association Par Chemins. Vous apprendrez à les reconnaître, à découvrir leurs vertus, leurs goûts, comment les cuisiner, mais aussi les précautions à prendre lors des cueillettes. Nous finirons par une petite dégustation de plantes à la Basse Cour.

Tout public, pédagogie adaptée à partir de 8 ans

Rdv au parking gratuit situé au 31 Rue Jean Perrin, 35000 Rennes (accessible pied et vélo) puis balade dans la Prévalaye. Fin de la balade à la Basse Cour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-22T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-22T17:00:00.000+02:00

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Keolis Rennes Métropole – Garage Atelier La Maltière 31 Rue Jean Perrin, 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35136 Ille-et-Vilaine



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