Balade dégustation | Balade de la Dame Jeanne le quartier des Moulins et le Chai Renard de la Maison Courvoisier Place du Château Jarnac
jeudi 9 juillet 2026 · Place du Château · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
Balade dégustation | Balade de la Dame Jeanne le quartier des Moulins et le Chai Renard de la Maison Courvoisier
Place du Château Départ Place du Château entre le Pont et Courvoisier Jarnac Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-04
Découvrez le quartier préféré des Jarnacais au cours de cette balade qui a pour cadre exceptionnel le fleuve Charente, les anciens jardins du château & la chaussée des moulins.
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Place du Château Départ Place du Château entre le Pont et Courvoisier Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77 sandrine.richard75@gmail.com
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English : Tasting Tour | The Dame Jeanne Tour: The Moulins Neighborhood and the Chai Renard at Maison Courvoisier
Discover Jarnac’s favorite neighborhood on this stroll, which takes in the Charente River, the old château gardens & the mill causeway.
L’événement Balade dégustation | Balade de la Dame Jeanne le quartier des Moulins et le Chai Renard de la Maison Courvoisier Jarnac a été mis à jour le 2026-07-27 par Destination Cognac
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