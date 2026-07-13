Balade des Menhirs Musée de Préhistoire de Carnac Carnac

lundi 13 juillet 2026 · Musée de Préhistoire de Carnac · Carnac

Informations pratiques

Carnac

Balade des Menhirs

Musée de Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:30:00

fin : 2026-08-10 12:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-21

Les lundis, mercredis et vendredi du 6 juillet au 21 août 2026 à 10h30

Prenez le temps et laissez-vous guider pour une balade le long des alignements… Découvrez l’histoire du monument, appréhendez sa grandeur, son architecture et pénétrez à l’intérieur d’un site pour en explorer les détails.

Boucle de 4km environ / niveau facile sans dénivelé, dès 10 ans

RDV 15mn avant le départ de la visite munis de vos billets, Alignement de Kermario .

Musée de Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36

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English :

L’événement Balade des Menhirs Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT DE CARNAC