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Balade des Menhirs Musée de Préhistoire de Carnac Carnac

lundi 13 juillet 2026 · Musée de Préhistoire de Carnac · Carnac

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Musée de Préhistoire de Carnac
Adresse
10 Place de la Chapelle
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Balade des Menhirs

Musée de Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:30:00
fin : 2026-08-10 12:30:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-21

Les lundis, mercredis et vendredi du 6 juillet au 21 août 2026 à 10h30

Prenez le temps et laissez-vous guider pour une balade le long des alignements… Découvrez l’histoire du monument, appréhendez sa grandeur, son architecture et pénétrez à l’intérieur d’un site pour en explorer les détails.

Boucle de 4km environ / niveau facile sans dénivelé, dès 10 ans

RDV 15mn avant le départ de la visite munis de vos billets, Alignement de Kermario   .

Musée de Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36 

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English :

L’événement Balade des Menhirs Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT DE CARNAC

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