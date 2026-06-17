Balade dessinée A la découverte des oeuvres dans la ville Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 8 juillet 2026.

Château-Gontier-sur-Mayenne

Balade dessinée A la découverte des oeuvres dans la ville

Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

A la découverte des oeuvres dans la ville Dans le cadre de la Biennale d’Art Contemporain

Crayons en main, explore la ville à la découverte des œuvres dissimulées dans le paysage. Viens t’amuser sans même savoir dessiner !

Mercredi 08 juillet de 14h30 à 16h30

Durée 2h

Adulte / Enfant (à partir de 7 ans) 5€ Matériel fourni

Présence d’un adulte obligatoire pour chaque enfant inscrit.

Sur inscription .

Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovering Artworks Around the City As part of the Contemporary Art Biennial

L’événement Balade dessinée A la découverte des oeuvres dans la ville Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-17 par SUD MAYENNE