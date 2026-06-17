Balade dessinée A la découverte des oeuvres dans la ville Château-Gontier-sur-Mayenne
Balade dessinée A la découverte des oeuvres dans la ville Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 8 juillet 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
Balade dessinée A la découverte des oeuvres dans la ville
Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
A la découverte des oeuvres dans la ville Dans le cadre de la Biennale d’Art Contemporain
Crayons en main, explore la ville à la découverte des œuvres dissimulées dans le paysage. Viens t’amuser sans même savoir dessiner !
Mercredi 08 juillet de 14h30 à 16h30
Durée 2h
Adulte / Enfant (à partir de 7 ans) 5€ Matériel fourni
Présence d’un adulte obligatoire pour chaque enfant inscrit.
Sur inscription .
Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com
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English :
Discovering Artworks Around the City As part of the Contemporary Art Biennial
L’événement Balade dessinée A la découverte des oeuvres dans la ville Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-17 par SUD MAYENNE
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