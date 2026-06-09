Festival arts de rue La Chalibaude Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne

Festival arts de rue La Chalibaude

centre-ville Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

UN FESTIVAL POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS !

UN FESTIVAL POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS !

Chaque année depuis 1989, la Chalibaude nous ouvre grand les portes de l’été et de la programmation culturelle sur notre territoire. Cette 36e édition va de nouveau insuffler un air de fête dans notre Ville ces 27 et 28 juin. Chaque coin de rue se transformera en scène, permettant une expérience immersive au cœur de la création artistique. Théâtre, danse, musique et arts circassiens, la Chalibaude offre un vrai concentré d’arts de rue.

PROGRAMME

Samedi 27 juin

16h30 Collectif 23h50 Au Fond des Mers 25’

16h30 Cie Ne dites pas non, vous avez souri Le Cri des Minuscules 35’

16h30-18h30 Cie Progéniture Allô ? CONTINU

17h00 Cie Zalataï Bal(les) 30’

17h30 Cie Des fourmis dans la Lanterne Cinq minutes avec toi 40’

17h45 Chorale La Clef des Chants 45’

18h00 Chorale Gospel du Bout du Monde 45’

19h00 Tout Fa pour Fa Nouveaux Départs 45’

19h00 Cie Jusqu’à Maintenant D’Ici Là 25’ 5

20h00 Cie Des fourmis dans la Lanterne Cinq minutes avec toi 40’

20h00 Cie Tétrofort Jean-Pierre le Berger 40’

20h00 Tuga Un Verano Naranja 60’

20h-22h Cie Progéniture Allô ? CONTINU

20h15 Folk’Azé Voyage au cœur des traditions 45’

20h30 Cie des Deux Rives Toc de choc, choque ton toc ! 55’

21h00 Cie Toi d’Abord La Peur au Ventre 60’

21h15 Cie 29.27 Les chroniques POP 45’

Dimanche 28 juin

11h00 Collectif 23h50 Au Fond des Mers 25’

11h00 Cie Ne dites pas non, vous avez souri Le Cri des Minuscules 35’

11h00 Cie Jusqu’à Maintenant D’Ici Là 25’

11h00 Cie des Deux Rives Toc de choc, choque ton toc ! 55’

11h-13h Cie Progéniture Allô ? CONTINU

11h30 Garçons s’il vous plait ! Tout part à Vélo 60’

11h30 Cie Zalataï Bal(les) 30’

11h30 Tuga Un Verano Naranja 60’

12h00 Cie l’Arbre à Vache Goodbye Persil 45’

12h00 Cie Tétrofort Jean-Pierre le Berger 40’

12h30 Collège Jean Rostand Orchestre Rostandissimo 45’

13h45 Lycée Victor Hugo Orchestre VH Band 45’

14h00 Cie Les Batteurs de Pavés Les Misérables 60’

14h00 Cie Toi d’Abord La Peur au Ventre 60’

15h00 Cie Zalataï Bal(les) 30’

15h-17h Cie Progéniture Allô ? CONTINU

15h15 Tarapanga Danses d’Afrique 15’

15h15 Cie Tétrofort Jean-Pierre le Berger 40’

16h00 Cie Jusqu’à Maintenant D’Ici Là 25’

16h00 Garçons s’il vous plait ! Tout part à Vélo 60’

16h15 Tuga Un Verano Naranja 60’

16h30 Collectif 23h50 Au Fond des Mers 25’

16h30 Cie Ne dites pas non, vous avez souri Le Cri des Minuscules 35’

16h45 Tarapanga Danses d’Afrique 15’

17h15 Cie Les Batteurs de Pavés Les Misérables 60’

17h30 Cie l’Arbre à Vache Goodbye Persil 45’

17h30 Cie 29.27 Les chroniques POP 45’

19h00 Cie Les Josianes JOSIANES ou l’Art de la Résistance 50’ .

centre-ville Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire

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English :

A FESTIVAL FOR ALL GENERATIONS!

L’événement Festival arts de rue La Chalibaude Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-04 par SUD MAYENNE