Activation de l’oeuvre l’Arbre à cymbales Rémi Uchéda Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 27 juin 2026.

Château-Gontier-sur-Mayenne

Activation de l’oeuvre l’Arbre à cymbales Rémi Uchéda

Place de la République Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 10:10:00

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre de la Biennale d’Art Contemporain

Rendez-vous devant l’arbre à cymbales, situé Place de la République à Château-Gontier sur Mayenne.

Activation de l’œuvre de Rémi Uchéda.

En compagnie des médiateurs, activez l’arbre à cymbales avec les baguettes réalisées par l’artiste !

Samedi 27 juin à 10h (durée 10 min). .

Place de la République Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 50

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English :

As part of the Biennale d’Art Contemporain

L’événement Activation de l’oeuvre l’Arbre à cymbales Rémi Uchéda Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE