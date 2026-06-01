Activation de l’oeuvre l’Arbre à cymbales Rémi Uchéda Château-Gontier-sur-Mayenne
Activation de l’oeuvre l’Arbre à cymbales Rémi Uchéda Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 27 juin 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
Activation de l’oeuvre l’Arbre à cymbales Rémi Uchéda
Place de la République Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 10:10:00
Date(s) :
2026-06-27
Dans le cadre de la Biennale d’Art Contemporain
Rendez-vous devant l’arbre à cymbales, situé Place de la République à Château-Gontier sur Mayenne.
Activation de l’œuvre de Rémi Uchéda.
En compagnie des médiateurs, activez l’arbre à cymbales avec les baguettes réalisées par l’artiste !
Samedi 27 juin à 10h (durée 10 min). .
Place de la République Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 50
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English :
As part of the Biennale d’Art Contemporain
L’événement Activation de l’oeuvre l’Arbre à cymbales Rémi Uchéda Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE
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