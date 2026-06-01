Spectacle de danse Les quatres saisons Le Rex Château-Gontier-sur-Mayenne
Spectacle de danse Les quatres saisons Le Rex Château-Gontier-sur-Mayenne jeudi 18 juin 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
Spectacle de danse Les quatres saisons
Le Rex 18 Quai Charles de Gaulle Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Spectacle de danse de jazz par les élèves du Conservatoire
Le Conservatoire du Pays de Château-Gontier organise son spectacle de danse avec les élèves de danse jazz de cycle 1 !
Gratuit Sur réservation
Jeudi 18 juin à 20h au Rex .
Le Rex 18 Quai Charles de Gaulle Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 30 90 conservatoire@chateau-gontier.fr
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English :
Jazz dance performance by Conservatoire students
L’événement Spectacle de danse Les quatres saisons Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE
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