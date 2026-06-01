PRÉSENTATION SAISON 2026-2027 Le Carré Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne
PRÉSENTATION SAISON 2026-2027 Le Carré Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne vendredi 19 juin 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
PRÉSENTATION SAISON 2026-2027 Le Carré
Théâtre des Ursulines Rue du 8 Mai 1945 Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 21:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Saison 2026-2027 au Carré
Une nouvelle saison sous le signe de l’ouverture et la curiosité
Laissez-vous embarquer par nos artistes associés et nos invités à la découverte des coups de cœur et des pépites artistiques qui feront vibrer vos prochains mois, d’octobre 2026 à août 2027 !
Cocktail offert dans le cloître à l’issue de la présentation.
Pensez à réserver votre place.
Ouverture de la billetterie mardi 23 juin à 13h30 .
Théâtre des Ursulines Rue du 8 Mai 1945 Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
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English :
Season 2026-2027 at Le Carré
L’événement PRÉSENTATION SAISON 2026-2027 Le Carré Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-08 par SUD MAYENNE
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