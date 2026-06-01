PRÉSENTATION SAISON 2026-2027 Le Carré Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne

PRÉSENTATION SAISON 2026-2027 Le Carré

Théâtre des Ursulines Rue du 8 Mai 1945 Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 21:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Saison 2026-2027 au Carré

Une nouvelle saison sous le signe de l’ouverture et la curiosité

Laissez-vous embarquer par nos artistes associés et nos invités à la découverte des coups de cœur et des pépites artistiques qui feront vibrer vos prochains mois, d’octobre 2026 à août 2027 !

Cocktail offert dans le cloître à l’issue de la présentation.

Pensez à réserver votre place.

Ouverture de la billetterie mardi 23 juin à 13h30 .

Théâtre des Ursulines Rue du 8 Mai 1945 Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

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English :

Season 2026-2027 at Le Carré

L’événement PRÉSENTATION SAISON 2026-2027 Le Carré Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-08 par SUD MAYENNE