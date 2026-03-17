Atelier balade à la rencontre de la faune sauvage locale Refuge de l’Arche Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier balade à la rencontre de la faune sauvage locale

Refuge de l’Arche 13 quater Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Atelier balade à la rencontre de la faune sauvage locale à partir de 6 ans

En parcourant les allées du refuge la recherche de la faune locale, vous apprendrez à connaître les animaux qui vivent autour de vous. Pendant la balade vous serez sensibilisés aux dangers qui menacent notre faune locale et à ce que vous pouvez faire pour la favoriser chez vous. Vous découvrirez aussi le fonctionnement des centres de soins pour faune sauvage et saurez désormais comment réagir face à un animal en détresse.

Dates 27 juin

Horaires 14h-16h

Tarif 4 € personne À partir de 6 ans

Réservation au 02 43 07 24 38 .

Refuge de l’Arche 13 quater Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 24 38

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English :

Workshop on local wildlife from 6 years old

L’événement Atelier balade à la rencontre de la faune sauvage locale Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE