Château-Gontier-sur-Mayenne

Spectacle de danse Raconte-moi une histoire

Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Spectacle de danse de jazz par les élèves du Conservatoire

Le Conservatoire du Pays de Château-Gontier organise son spectacle de danse avec les élèves d’éveil et d’initiation danse, danse classique et jazz de cycle 1 et d’éveil musical.

Fables de la Fontaine et contes de la mère l’Oye.

Gratuit Sur réservation

Jeudi 02 juillet à 20h .

Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 30 90 conservatoire@chateau-gontier.fr

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English :

Jazz dance performance by Conservatoire students

L’événement Spectacle de danse Raconte-moi une histoire Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE