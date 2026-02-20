Exposition estivale au gARage Le gARage Château-Gontier-sur-Mayenne

Exposition estivale au gARage

Le gARage, espace de création, propose une exposition chaque week-end de juillet et août.

Les visiteurs seront en immersion en forêt une expérience plébiscitée par des milliers de spectateurs- et dans un univers aquatique proposé pour la première fois par Monique Bretéché. Toujours à partir d’éléments récupérés ressorts, verre, fil de métal, plastiques, papier d’emballage- elle crée un monde onirique où coexistent lumière, espace et fantaisie. On pourra aussi se plonger dans le Grand Truc et admirer la tapisserie en relief composée de plus de 6000 papiers épinglés entre eux.

De son côté, Jacques Morin présente des contes, pièces sonores et chroniques radiophoniques à écouter au casque. En fonction de la météo les écoutes pourront se faire dans le jardin et les visiteurs goûter des tartines maison, voire même des frites !

_________________________________________________________________________________________________________________________________

> Monique Bretéché

Elle travaille exclusivement avec des matériaux de récupération ressorts de sommiers et matelas, bouchons de plastique, morceaux de verre travaillés, fil de métal, papier d’emballage …

Passionnée de scénographie, elle présente ses oeuvres en installation, procédant à des mises en abymes par le biais de miroirs. Elle est généralement accompagnée pour l’éclairage et le son par Jacques Morin.

Sa démarche est sensorielle, personnelle et engagée avec un message d’écologie totale dont ses œuvres sont porteuses.

J’aime composer à partir d’éléments récupérés ça et là et les assembler pour créer un nouvel objet qui n’aura pas de destination pratique, un peu comme si les objets prenaient des vacances…

Contact Site www.moniquebreteche.fr Mail contact@moniquebreteche.fr Tél. 06 65 33 31 67

> LA FORÊT (2017 2023)

Installation composée de colonnes de ressorts tapissiers sur lesquelles sont accrochés des milliers de morceaux de verre récoltés au bord de la mer. C’est avec ces rebuts que Monique crée ce monde tourbillonnant dans lequel nous pouvons aussi nous asseoir et méditer sur la Nature et notre impact humain, encore dévastateur actuellement.

Le visiteur est physiquement dans l’installation, accompagné du son de la nature.

De cette composition, complètement minérale, ressort une impression de végétal. Réflexion environnementale profonde, la Forêt fait réfléchir et contempler.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ouvert en juillet et août tous les samedis et dimanches et la semaine du 3 au 9 août de 15h00 à 19h00, ou bien sur rendez-vous au 06 20 47 46 71 ou 02 43 70 39 00, ou via contact@garagedelagare.info

Entrée participative, minimum 3€ par adulte.

Le gARage, 14 avenue de la gare, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne www.garagedelagare.info .

Le gARage 14 Avenue de la Gare Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 39 00 contact@garagedelagare.info

English :

Le gARage, a creative space, holds an exhibition every weekend in July and August.

