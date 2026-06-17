Les Super-Héros au Musée Musée d’Art et d’Histoire Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 4 juillet 2026.

Château-Gontier-sur-Mayenne

Les Super-Héros au Musée

Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Le service Patrimoine du Pays de Château-Gontier propose des ateliers pour les enfants tout l’été !

A l’occasion de l’édition Partir en Livre 2026, (re)découvrez le musée en famille au travers d’histoires contées, choisies par l’équipe de la Médiathèque. Puis partez à la recherche .

Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com

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English :

The Pays de Château-Gontier Heritage Department is offering workshops for children all summer long!

L’événement Les Super-Héros au Musée Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-17 par SUD MAYENNE