LES VENDREDIS D’ÉTÉ Les Poussins Phoniques + Bazar Théâtre de Verdure Château-Gontier-sur-Mayenne vendredi 3 juillet 2026.

Château-Gontier-sur-Mayenne

LES VENDREDIS D’ÉTÉ Les Poussins Phoniques + Bazar

Théâtre de Verdure 3 Route de Coudray Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Les vendredis d’été sont de retour ! 3 vendredis 3 soirées de concerts uniques !

Pour ce premier soir des vendredis d’été retrouvez les groupes Les Poussins Phoniques Deux poussins égalent trois & Bazar.

Deux poussins égalent trois LES POUSSINS PHONIQUES Jeune public dès 6 ans

Poussins Phoniques est un groupe de musiciens-chanteurs pour le jaune public et les parents poules. Puisées aux racines

du rock, pop, funk, rap (…), leurs compositions s’inscrivent dans le courant des musiques actuelles et s’adressent aux enfants comme aux parents. Visuels autant que soniques, énergiques autant que participatifs, les concerts des Poussins

Phoniques décoiffent les plumages et activent les méninges !

À partir de 6 ans

Vidéo www.youtube.com/@poussinsphoniques

Bazar Pop, swing

Contrebasse, guitare jazz, classique ou manouche, trompette, congas, batterie acoustique et électro se mélangent tout

au long du concert, et la chanson française se transforme en véritable tour du monde. Quatre musiciens-chanteurs rieurs et multivitaminés rafraîchissent le spectateur pendant l’ensemble du spectacle. Le public en sort toujours léger comme un vol de colibri.

Vidéo www.youtube.com/user/Bazaretbemols

* en cas d’intempéries, repli salle des Azélines *

Informations 02 43 09 55 55 .

Théâtre de Verdure 3 Route de Coudray Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 55

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English :

Summer Fridays are back! 3 Fridays 3 evenings of unique concerts!

L’événement LES VENDREDIS D’ÉTÉ Les Poussins Phoniques + Bazar Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-25 par SUD MAYENNE