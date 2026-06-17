Stage de golf L’Epinay Château-Gontier-sur-Mayenne
Stage de golf L’Epinay Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 1 juillet 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
Stage de golf
L’Epinay Golf Open Sport Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 195 – 195 – 195 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Stages de golf & leçons au Golf Open Sport
Ce stage de 3 après midi est idéal pour ceux qui désirent débuter le golf ou pour ceux qui ont déjà commencé mais qui ne jouent pas encore régulièrement sur les parcours. Le but de ce stage est d’acquérir et de renforcer les bases techniques, mais aussi de vous préparer à jouer sur le parcours en autonomie.
Entreprise Salle de séminaire et team building animation golf sur réservation.
Réservation au 06 80 63 27 51 .
L’Epinay Golf Open Sport Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 80 63 27 51
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Golf Camps & Lessons at Golf Open Sport
L’événement Stage de golf Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-17 par SUD MAYENNE
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