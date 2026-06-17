Stage de golf L’Epinay Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne

Stage de golf

L’Epinay Golf Open Sport Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 195 – 195 – 195 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Stages de golf & leçons au Golf Open Sport

Ce stage de 3 après midi est idéal pour ceux qui désirent débuter le golf ou pour ceux qui ont déjà commencé mais qui ne jouent pas encore régulièrement sur les parcours. Le but de ce stage est d’acquérir et de renforcer les bases techniques, mais aussi de vous préparer à jouer sur le parcours en autonomie.

Entreprise Salle de séminaire et team building animation golf sur réservation.

Réservation au 06 80 63 27 51 .

L’Epinay Golf Open Sport Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 80 63 27 51

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English :

Golf Camps & Lessons at Golf Open Sport

L’événement Stage de golf Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-17 par SUD MAYENNE