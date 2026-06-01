Conte-moi un monument le couvent des Ursulines Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 24 juin 2026.

Château-Gontier-sur-Mayenne

Conte-moi un monument le couvent des Ursulines

Place André Counord Couvent des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 05:00:00

fin : 2026-06-24 23:59:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Découvrez en famille, le couvent des Ursulines tous les mercredis du 08 juillet au 19 août !

Conte-moi un monument le couvent des Ursulines

En famille, partez à la découverte de l’ancien couvent des Ursulines. Une aventure amusante pour cultiver la curiosité des plus petits… et des plus grands.

Du 08 juillet au 19 août

Tous les mercredis à 11h

Rdv à l’Office de Tourisme

Réservation conseillée au 02 43 70 42 74

Tarifs 4€ Réduit 2€ gratuit pour les 10ans .

Place André Counord Couvent des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com

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English :

Bring the whole family to explore the Ursuline Convent every Wednesday from July 8 to August 19!

L’événement Conte-moi un monument le couvent des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-17 par SUD MAYENNE