Balade dessinée botanique La Tisanerie Pontarlier

Pontarlier

Balade dessinée botanique

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Organisé par La Tisanerie.

Atelier pour curieux de nature. Une approche ludique et sensible du dessin, des savoirs partagés sur les plantes et leurs histoires. Observer, reconnaître, dessiner, se faire plaisir. .

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 23 00 22 calame_jura@mailo.com

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English : Balade dessinée botanique

L’événement Balade dessinée botanique Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS