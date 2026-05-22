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Balade dessinée botanique La Tisanerie Pontarlier

Balade dessinée botanique La Tisanerie Pontarlier samedi 20 juin 2026.

Lieu : La Tisanerie

Adresse : 2 Rue Notre Dame

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 45 45 45 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Balade dessinée botanique

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Organisé par La Tisanerie.
Atelier pour curieux de nature. Une approche ludique et sensible du dessin, des savoirs partagés sur les plantes et leurs histoires. Observer, reconnaître, dessiner, se faire plaisir.   .

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 23 00 22  calame_jura@mailo.com

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English : Balade dessinée botanique

L’événement Balade dessinée botanique Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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