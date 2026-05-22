Balade dessinée botanique La Tisanerie Pontarlier
Balade dessinée botanique La Tisanerie Pontarlier samedi 20 juin 2026.
Pontarlier
Balade dessinée botanique
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Organisé par La Tisanerie.
Atelier pour curieux de nature. Une approche ludique et sensible du dessin, des savoirs partagés sur les plantes et leurs histoires. Observer, reconnaître, dessiner, se faire plaisir. .
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 23 00 22 calame_jura@mailo.com
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English : Balade dessinée botanique
L’événement Balade dessinée botanique Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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