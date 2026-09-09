Balade dessinée, Domaine de la Léonardsau, Obernai

Informations pratiques

Balade dessinée Samedi 19 septembre, 10h30 Domaine de la Léonardsau Bas-Rhin

Par Léonie Koelsch.

Matériel fourni.

Un moment de découverte accessible dès 8 ans.

Durée : 1h30 env.

Rendez-vous à l’accueil du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

En compagnie de l’illustratice Léonie Koelsch, initiez-vous au dessin d’observation et apprenez à regarder ce qui nous entoure pour mieux le représenter. Au programme : techniques pour réaliser des croquis avec un temps défini, savoir comment choisir ses couleurs, expérimenter, lâcher prise et s’amuser avec des exercices de dessin ludiques dans le cadre enchanteur du domaine de la Léonardsau.

Domaine de la Léonardsau 1 rue de la Leonardsau 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est 03 88 49 95 95 https://www.leonardsau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://leonardsau.mapado.com/event/834407-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-balade-dessinee »}] Propriété de la Ville d’Obernai depuis 1970, le Domaine de la Léonardsau s’étend sur 8 hectares au cœur d’un écrin de nature remarquable, à Obernai, au pied du Mont Sainte Odile.

Après trois années d’une restauration menée entre 2022 et 2025, le Château du Domaine de la Léonardsau, propriété de la Ville d’Obernai, a ouvert au public. Au cœur d’un parc remarquable de 8 hectares à Obernai, cette demeure de caractère construite au début du XXe siècle reflète les goûts et l’art de vivre de son propriétaire, le baron Albert de Dietrich. Aujourd’hui restauré avec le plus grand soin, le château invite les visiteurs à découvrir un patrimoine d’exception au cœur de l’Alsace. Situé à la sortie d’Obernai en direction du Mont Sainte-Odile, le Domaine de la Léonardsau est accessible par différents moyens de transport.

En compagnie de l’illustratice Léonie Koelsch, initiez-vous au dessin d’observation et apprenez à regarder ce qui nous entoure pour mieux le représenter. Au programme : techniques pour réaliser des…

©Léonie Koelsch