Informations pratiques

Beaulieu-sur-Loire

Balade Ecailles en pagaille

Maison du Terroir et d’Animations Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23 09:00:00

fin : 2026-09-23 11:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Beaulieu sur Loire, partez en balade Ecailles en pagaille , avec la Maison de Loire du Cher. L’après-midi participez à la sortie Insectes, papillons, coccinelles et compagnie .

Avec Yves de la Maison de Loire du Cher, devenez incollables sur le mode de vie, l’alimentation et autres secrets des reptiles. Petits et grands sont les bienvenus, bien souvent ces animaux sont la hantise de certains. Cette sortie sera l’occasion de déconstruire les préjugés et d’apprendre à connaître les particularités de ces êtres vivants. .

Maison du Terroir et d’Animations Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 atlasbiodiversite@beaulieu-sur-loire.fr

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English :

As part of the Beaulieu-sur-Loire Municipal Biodiversity Atlas, join the Maison de Loire du Cher for a walk titled “Ecailles en pagaille.” In the afternoon, join the “Insects, Butterflies, Ladybugs, and Friends” outing.

L’événement Balade Ecailles en pagaille Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par ADRT45