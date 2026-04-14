Balade en autonomie autour des fortifications de Gravelines, Embarcadère Vauban Promenade, Gravelines
Balade en autonomie autour des fortifications de Gravelines, Embarcadère Vauban Promenade, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Balade en autonomie autour des fortifications de Gravelines 25 et 26 avril Embarcadère Vauban Promenade Nord
Location sur place – Pas de réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Pour un moment de loisirs entre amis ou en famille, faites le tour des douves en autonomie…
> Barques électriques 5 places : 22 € l’heure
> Bateaux pédaliers 4/5 places : 18 € l’heure
> Bateaux pédaliers 2/3 places : 12 € l’heure
> Barques à rames 4/5 places : 12 € l’heure
Embarcadère Vauban Promenade Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328262728 »}]
Une balade en famille ou entre amis à Gravelines bateau visite
Ville de Gravelines
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