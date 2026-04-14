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Balade en autonomie autour des fortifications de Gravelines, Embarcadère Vauban Promenade, Gravelines

Balade en autonomie autour des fortifications de Gravelines, Embarcadère Vauban Promenade, Gravelines

Balade en autonomie autour des fortifications de Gravelines, Embarcadère Vauban Promenade, Gravelines samedi 25 avril 2026.

Lieu : Embarcadère Vauban Promenade

Adresse : Gravelines

Ville : 59820 Gravelines

Département : Nord

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Location sur place - Pas de réservation

Balade en autonomie autour des fortifications de Gravelines 25 et 26 avril Embarcadère Vauban Promenade Nord

Location sur place – Pas de réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Pour un moment de loisirs entre amis ou en famille, faites le tour des douves en autonomie…
> Barques électriques 5 places : 22 € l’heure
> Bateaux pédaliers 4/5 places : 18 € l’heure
> Bateaux pédaliers 2/3 places : 12 € l’heure
> Barques à rames 4/5 places : 12 € l’heure

Embarcadère Vauban Promenade Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328262728 »}]
Une balade en famille ou entre amis à Gravelines bateau visite

Ville de Gravelines

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