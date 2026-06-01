Balade en bacôves, parc d’isle, Saint-Quentin
Balade en bacôves, parc d’isle, Saint-Quentin samedi 6 juin 2026.
Balade en bacôves 6 et 7 juin parc d’isle Aisne
Tous publics : 6e, Tarif réduit : 3€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Confortablement installé à bord d’un bacôve, votre guide vous emmène, entre chenaux et plans d’eau, à la découverte des Marais d’Isle. Tous vos sens seront en éveil pour percevoir la quiétude et l’ambiance si particulière du marais.
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Confortablement installé à bord d’un bacôve, votre guide vous emmène, entre chenaux et plans d’eau, à la découverte des Marais d’Isle.
©Parc d’Isle
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