Balade en bacôves, parc d’isle, Saint-Quentin

Balade en bacôves 6 et 7 juin parc d’isle Aisne

Tous publics : 6e, Tarif réduit : 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Confortablement installé à bord d’un bacôve, votre guide vous emmène, entre chenaux et plans d’eau, à la découverte des Marais d’Isle. Tous vos sens seront en éveil pour percevoir la quiétude et l’ambiance si particulière du marais.

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Confortablement installé à bord d’un bacôve, votre guide vous emmène, entre chenaux et plans d’eau, à la découverte des Marais d’Isle.

©Parc d’Isle