Balade en barques sur le Rhône, Club de barques de Saint Clair, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

Balade en barques sur le Rhône 19 et 20 septembre Club de barques de Saint Clair Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

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Club de barques de Saint Clair 4 avenue de Poumeyrol 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Saint-Clair Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 617277927 https://www.facebook.com/Alliance.des.JouteursSauveteurs.de.Caluire/?locale=fr_FR Le Club de barques de Saint Clair, qui a plus de cent ans d’existence, offre des activités telles que des sorties en barques sur le fleuve et une exposition de photos sur les rives du parc de la Paix. Ces activités permettent aux participants de découvrir la beauté du Rhône en naviguant sur ses eaux. Bus 70/171/C1/C2/S5 – Arrêt « Saint-Clair Square Brosset »

Bus 9 – Arrêt » Les eaux »

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