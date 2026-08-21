Visite guidée des archives municipales, Médiathèque Bernard Pivot, Caluire-et-Cuire
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Bernard Pivot · Caluire-et-Cuire
Informations pratiques
Visite guidée des archives municipales Samedi 19 septembre, 10h00, 16h00 Médiathèque Bernard Pivot Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Le local des archives étant maintenu à basse température pour la conservation des documents, il est recommandé de prévoir un vêtement chaud.
Médiathèque Bernard Pivot 1 place du Docteur Frédéric Dugoujon 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Le Bourg Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-caluire.fr/recherche/mes%20demarches »}]
Le local des archives étant maintenu à basse température pour la conservation des documents, il est recommandé de prévoir un vêtement chaud.
© Ville de Caluire et Cuire
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