Visite guidée des archives municipales, Médiathèque Bernard Pivot, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

Visite guidée des archives municipales Samedi 19 septembre, 10h00, 16h00 Médiathèque Bernard Pivot Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le local des archives étant maintenu à basse température pour la conservation des documents, il est recommandé de prévoir un vêtement chaud.

Médiathèque Bernard Pivot 1 place du Docteur Frédéric Dugoujon 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Le Bourg Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-caluire.fr/recherche/mes%20demarches »}]

Le local des archives étant maintenu à basse température pour la conservation des documents, il est recommandé de prévoir un vêtement chaud.

© Ville de Caluire et Cuire