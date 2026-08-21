Visite guidée les Jardins Municipaux Ouvriers, Jardins communaux ouvriers de Caluire-et-Cuire, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

Visite guidée les Jardins Municipaux Ouvriers 19 et 20 septembre Jardins communaux ouvriers de Caluire-et-Cuire Métropole de Lyon

Attention dénivelé important.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Les jardins municipaux ouvriers sont établis dans un cadre idyllique au sein des coteaux de Montessuy.

La vision panoramique à 180° sur l’agglomération, les majestueuses Alpes et le Massif central sont d’une splendeur saisissante. Au sein de ces jardins, l’entraide et les échanges fructueux de conseils, techniques, semences et graines règnent en maitres, créant une ambiance conviviale. Les jardins, privilégiés de pouvoir jouir d’une parcelle, vous accueillent chaleureusement et vous ouvrent les portes de leur petit havre de paix.

Jardins communaux ouvriers de Caluire-et-Cuire 16 rue Abbé Lemire 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Montessuy Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Les jardins municipaux ouvriers sont établis dans un cadre idyllique au sein des coteaux de Montessuy.

© Ville de Caluire